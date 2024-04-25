Минск, 25 апреля, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Делегаты Всебелорусского народного собрания на заседании 25 апреля утвердили новую военную доктрину страны.

Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Документ был поддержан единогласно.

Минобороны Белоруссии ранее сообщало, что новая военная доктрина не предусматривает кардинальной ревизии военной политики страны. Доктрина сохраняет оборонительный характер, отмечало ведомство.

Предыдущая доктрина была утверждена в 2016 году. С того времени заметно изменилась военно-стратегическая обстановка, заявляло минобороны Белоруссии.

В новом документе отмечено, что Белоруссия является миролюбивой страной, которая никому не угрожает, но попытки вмешательства в её внутренние дела, угроза применения военной силы или агрессия будут пресекаться, при этом акцент будет сделан на предотвращение возможной агрессии.

Минск не приемлет расширение НАТО и милитаризацию входящих или стремящихся к вступлению в военный блок государств, но готов возобновить с ними прагматичный диалог при условии прекращения агрессивной риторики и действий, сказано в документе.

Способность Белоруссии не допустить военной опасности опирается в том числе на поддержку союзников, в первую очередь России, а размещение в стране ядерного оружия РФ — важная составляющая сдерживания потенциальных противников, отмечено в доктрине.

Кроме того, в документе сказано, что Минск готов выступать в качестве площадки для мирного урегулирования конфликтов и глобального диалога по безопасности.

Документ учитывает опыт специальной военной операции России, а также включает в себя анализ актуальных рисков, в том числе осуществляемых в отношении Белоруссии провокаций, заявил министр обороны страны Виктор Хренин.

Как передавало ИА Регнум, ранее Генштаб Белоруссии заявил, что, согласно новой военной доктрине, агрессию против государства, союзного Белоруссии, Минск будет рассматривать как нападение на себя.

Система обеспечения безопасности государства в Белоруссии сегодня является достаточной, сказал в январе 2024 года президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что мир «дорого стоит, за него надо платить», однако Белоруссия и её народ никогда прежде не были защищены так надёжно, как сейчас.

Летом 2023 года Россия разместила тактическое ядерное оружие на белорусской территории. Лукашенко выразил уверенность, что его не придётся применять, и отметил, что теперь на республику никто не посмеет напасть.