Вильнюс, 25 апреля, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Заявления об атаках Литвы на Белоруссию с помощью беспилотников на 99% являются дезинформацией. Об этом заявил представитель сектора стратегической связи армии Литвы, майор Гинтаутас Цюнис порталу LRT.

Станислав Красильников/РИА Новости

«99%, что это дезинформация, что Литва осуществила бы атаку дронов на Белоруссию, это нонсенс, другого слова не нахожу», — рассказал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что спецслужбы страны уже предотвращали удары БПЛА с территории Литвы по объектам в Минске.

Также он отметил, что белорусские силовики пресекли деятельность 40 каналов по переброске оружия и взрывчатки с территории Украины.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что белорусская оппозиция и её западные кураторы планируют захватить один из районов республики (Кобринский), объявить «новую власть» и обратиться к НАТО с просьбой о вводе войск.

Также лидер Белоруссии сообщил, что страны Запада перебрасывают в республику десятки диверсантов через границы с Украиной и Польшей. МВД справляется со всеми угрозами, добавил он.