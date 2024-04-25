Красногорск, 25 апреля, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Бывший первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова подозревается в получении взяток при заключении контрактов на ремонт больниц. Об этом 25 апреля сообщили в правоохранительных органах.

Владимир Трефилов/РИА Новости Бывший первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова

Отмечается, что чиновницу задержали по подозрению в получении откатов по контрактам, связанных с ремонтом больниц на территории Московской области.

Стригункова курировала блок здравоохранения. Она занимала пост первого зампреда правительства Подмосковья с февраля 2022 года и покинула его в марте 2024 года по собственному желанию.

Как передавало ИА Регнум, Стригункову задержали 24 апреля по подозрению во взяточничестве. Предположительно, она могла получить более 150 млн рублей за незаконную помощь компаниям, которые ремонтировали больницы в Подмосковье.