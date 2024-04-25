Москва, 25 апреля, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшего замминистра культуры Ольгу Ярилову за злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в Telegram-канале.

Владимир Гердо/ТАСС Ольга Ярилова

«Приговором Тверского районного суда города Москвы Ярилова Ольга Сергеевна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Яриловой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на два года.

Всего суд взыскал с обвиняемой более 125 млн рублей, тем самым удовлетворив гражданский иск потерпевшей стороны.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники правоохранительных органов задержали Ольгу Ярилову в апреле прошлого года. Её подозревали в совершении коррупционного преступления — хищении бюджетных средств по госпрограмме «Пушкинская карта» на сумму более 200 млн рублей. Ярилова занимала пост замминистра культуры с 2018 года и через четыре года покинула эту должность по собственному желанию.

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Министерство культуры России пообещало оказать поддержку правоохранительным органам в расследовании уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении бывшего заместителя министра.

Перед этим, 9 марта 2023 года, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения денежных средств при участии в госпрограмме «Пушкинская карта». В рамках расследования правоохранительные органы арестовали троих жителей Московского региона — Виктора Якубова, Эмиля Гурбанова и Илью Сафонова.