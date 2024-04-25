Кривой Рог, Украина, 25 апреля, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Взрывы произошли в городе Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом 25 апреля сообщило украинское издание «Зеркало недели».

ДСНС Украины

Других подробностей не приводится. Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога.

Как передавало ИА Регнум, на Украине ранним утром 25 апреля на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы в Черкасской области. Глава областной военной администрации Игорь Табурец сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 24 апреля информировал, что в Кременчуге Полтавской области зафиксировали удар, предположительно, в районе зданий аэродрома или по территории нефтеперерабатывающего завода.

Вечером 23 апреля мощный взрыв прогремел в Николаеве. При этом воздушную тревогу в городе и области не объявляли. В этот же вечер взрыв слышали в Днепропетровске. Также 23 апреля назначенные Киевом власти временно оккупированной Украиной части Херсонской области заявили о повреждении в областном центреобъекта критической инфраструктуры.