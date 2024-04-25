Минск, 25 апреля, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Российская Федерация разместила на территории Белоруссии несколько десятков ядерных боеприпасов, заявил 25 апреля президент республики Александр Лукашенко.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«Стратегическое оружие, может, и не надо сюда возвращать. Но о тактическом оружии и речи быть не может — оно должно быть на территории Белоруссии», — сказал он в ходе обсуждения военной доктрины и концепции безопасности страны на Всебелорусском народном собрании.

Белорусский лидер подчеркнул, что по его настоянию в Москве было принято решение вернуть «энное количество боеприпасов».

«Несколько десятков самых современных ядерных боеприпасов», — уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Белоруссии заявил, что на территории страны размещено тактическое, а не стратегическое российское ядерное оружие, а потому высказываемое некоторыми западными политиками «возмущение» непонятно. Речь идёт о том же виде оружия, которое США хранят на авиабазах в целом ряде стран Европы, подчеркнул Лукашенко.

О размещении российского тактического ядерного оружия (ТЯО) президенты РФ и Белоруссии договорились в марте 2023 года. Позднее Москва направила Минску ракетный комплекс «Искандер», который может нести ядерный снаряд. Путин отметил, что Россия не передаёт ядерное оружие Белоруссии, а лишь размещает его в республике. В Москве и Минске подчеркнули, что решение о размещении российского ТЯО в Белоруссии — ответ на агрессивные провокации Запада.