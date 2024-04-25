Юрмала, Латвия, 25 апреля, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Российский артист и ведущий Николай Фоменко летом этого года планирует выступить в Латвии, которая является одной из наиболее антироссийски настроенных стран в Европе. При этом сам Фоменко ранее избегал высказываний касаемо спецоперации и ситуации вокруг украинского конфликта в целом.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press Николай Фоменко

Как отметили пользователи соцсетей, в концертном зале Дзинтари в Юрмале выступают такие русскоязычные группы, как «Би-2» и «Машина времени», которые известны своей антироссийской позицией.

«Настолько всё плохо, что Фоменко впервые приедет в Латвию. До этого 30 лет в упор такую страну не видел?» — написал под анонсом концерта местный русскоязычный житель.

Сам Николай Фоменко не комментировал спецоперацию на Украине. Однако в начале её проведения артист раскритиковал музыканта Юрия Шевчука за его высказывания против российских военных.

«Он же всегда считался патриотом России, если ты уж тут живешь, то негоже менять точку зрения. Сегодня хорошо — я тут, завтра плохо — я еще в какую-то другую сторону начну смотреть. В общем, я это все не одобряю», — отметил тогда актер.

При этом до начала спецоперации Фоменко неоднократно позитивно высказывался о Западе, а также призывал Россию «перестать отставать в менталитете», после чего столкнулся с критикой со стороны своих поклонников.

«Очень трудно россиянам. На них обрушилась за последние десять лет мировая цивилизация… А тут всего 10 лет, как на человека это обрушилось: он может машину купить, он может за границу поехать. Машины, телевизоры, электроника… У него же этого никогда не было, он ничего про это не знает. Конечно, он потихонечку сходит с ума. Поэтому он бежит, подкладывает свиней, плюётся, бросается чем-то… Это их мнение и понимание. Сумасшедших стало больше. И вот эти сумасшедшие временами есть в тех местах, которые пытаются управляться с культурой», — сказал Фоменко в 2016 году в интервью русскоязычному латвийскому «Радио Балтком».

Как передавало ИА Регнум ранее, осудивший специальную военную операцию певец и музыкант Пётр Налич сообщил, что презентует в Москве новый альбом. Он уточнил, что автором стихов к его новому альбому является бард Юлий Ким.

«Перед вами музыкальная история, написанная, по мотивам поэм Александра Блока «Двенадцать» и Юлия Кима «Патруль», — сообщил певец.

Ким известен своими антироссийскими высказываниями. После начала СВО он написал стихотворение в поддержку Украины. На данный момент бард проживает в Израиле, где оформил гражданство и приобрёл недвижимость.

Сам Пётр Налич в начале спецоперации выставил в соцсетях на аватарку чёрный квадрат.

До этого стало известно, что барды Сергей и Татьяна Никитины, собирающие деньги на Украину, пропали с афиши предстоящего концерта в честь 90-летия поэта и музыканта Юрия Визбора. ИА Регнум обратило внимание на тот факт, что несколько недель назад в анонсе концерта, который должен состояться в Москве 20 июня, присутствуют имена знаменитых исполнителей песен «Собака бывает кусачей», «Александра» и «Я спросил у ясеня». Однако вскоре после того, как возник общественный резонанс, супруги-музыканты с афиши концерта Визбора исчезли.