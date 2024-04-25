Москва, 25 апреля, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Российские войска в зоне СВО в минувшие сутки поразили формирования наёмников «иностранного легиона» Украины, сообщило 25 апреля Министерство обороны.

РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и техника ВСУ, а также формирования наёмников так называемого «иностранного легиона» в 122 районах», — сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в минувшие сутки средства ПВО РФ сбили 200 беспилотников ВСУ, сказал Конашенков.

Также 25 апреля Минобороны сообщило, что с начала проведения СВО было уничтожено более 23 тысяч беспилотников противника. Подразделения Южной группировки войск в минувшие сутки продвинулись вперёд, отразив контратаку противника. Подразделения группировок «Восток» и «Запад» заняли в минувшие сутки более выгодные рубежи, группировка «Центр» улучшила тактическое положение. Потери ВСУ за минувшие сутки составили до 1000 военных.

Как передавало ИА Регнум, ранее 25 апреля Следственный комитет сообщил, что у ведомства есть сведения об участии в боевых действиях на стороне Украины более 3100 наёмников. Больше всего среди них граждан США, Великобритании, Канады и Грузии, отмечалось в сообщении. Минобороны ранее сообщало, что почти 6 тыс. иностранных наёмников, прибывших на Украину, уничтожены.

Численность задействованных в боевых действиях на территории Донецкой Народной Республики иностранных наёмников ВСУ заметно сократилась, и они всё чаще прячутся в тылу, рассказал в марте 2024 года советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Систематические удары ВС России отрезвили иностранных наёмников украинской армии и привели к их оттоку из временно оккупированной Киевом части Запорожской области, отмечал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.