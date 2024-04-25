Киев, 25 апреля, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский «не уверен, что все будут счастливы» от исхода военного конфликта на территории Украины. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News.

Maurizio Maule/Global Look Press

Зеленский отметил, что конфликт должен закончиться победой Украины, добавив, что он не знает, каким образом это может произойти.

«Я не знаю, как это будет. Я не уверен, что все будут счастливы», — сказал глава киевского режима.

Западное оружие

Ранее руководители киевского режима неоднократно заявляли, что намерены одержать победу на поле боя и что если западные страны будут поставлять Киеву оружие вовремя и в необходимых объёмах, то такая победа будет возможной.

24 апреля президент США Джозеф Байден подписал утверждённые парламентом страны законы о предоставлении военной помощи Украине и Израилю. Вашингтон возобновит военные поставки Киеву «уже в ближайшие часы», направив очередной крупный пакет, заявил Байден.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что американская военная помощь Киеву не остановит продвижение российских сил, поскольку Москва опережает Запад в производстве вооружений. Кулеба призвал западные страны наращивать объёмы производства оружия.

Поставки западного оружия на Украину не изменят исхода специальной военной операции, Россия добьётся всех своих целей, поставки только продлят и увеличат страдания жителей Украины, отмечал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Возможные переговоры

Ранее глава киевского режима официально запретил проведение переговоров с руководством России и неоднократно заявлял, что диалог может начаться только на условиях выхода Украины к границам 1991 года (с Крымом, Донбассом, Херсонской и Запорожской областями).

При этом в апреле 2024 года Зеленский заявил, что переговоры с Россией могут начаться, но обсуждаться на них может только разработанная им самим так называемая «формула мира». В ходе «мирной конференции» в Швейцарии в июне 2024 года Киев обсудит свои предложения с другими странами, а уже потом предложит России обсуждать этот же проект, сказал Зеленский.

Зеленский представил так называемую «формулу мира» в ноябре 2022 года. Она включила в себя в том числе возвращение в состав Украины регионов, которые воссоединились с Россией в 2022 году. В Москве называли требования Киева неадекватными и нереалистичными, подчеркивая, что «формула Зеленского» — это американская методичка по разжиганию конфликта в Европе.

Цели будут достигнуты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия не будет участвовать в швейцарской конференции. Проведение форума лишено смысла, поскольку его предполагается посвятить продвижению ультимативной «формулы Зеленского», к тому же Швейцария не может служить площадкой для миротворческого саммита — это предполагает нейтральный статус, который данная страна утратила, подчеркнула представитель МИД РФ.

Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в ином случае СВО будет продолжена.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова вести переговоры по Украине, но, поскольку доверять Киеву нельзя, то даже в случае начала диалога никакой паузы в ведении боевых действий не будет.

Песков 22 апреля отметил, что президент России Владимир Путин ранее напоминал о готовности РФ к мирному решению украинского. Но Киев де-юре отвергает возможность переговоров с Москвой, и никаких подвижек в этом плане нет, сказал пресс-секретарь президента.

Оружие не поможет

Заместитель главы Института стран СНГ Владимир Жарихин в комментарии для ИА Регнум ранее отметил, что слова главы киевского режима о возможном начале переговоров между Россией и Украиной являются очередной пиар-кампанией. Подобные заявления Зеленский делает для зарубежных стран, чтобы показать, что тоже хочет мира, сказал Жарихин. Эксперт подчеркнул, что Зеленский прекрасно понимает: Москва не будет рассматривать украинский проект соглашения.

В свою очередь военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в разговоре с ИА Регнум отмечал, что никакая помощь сегодня не может спасти киевский режим, а потому не имеет значения, когда именно она будет получена.