Москва, 25 апреля, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Переживший покушение губернатор Мурманской области Андрей Чибис приехал на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Москве и сообщил, что чувствует себя гораздо лучше.

Алексей Майшев/ РИА Новости Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на съезде РСПП

«Гораздо лучше», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о самочувствии.

Как сообщало ИА Регнум, на Чибиса напали вечером 4 апреля после его встречи с жителями Апатитов. Напавший ударил губернатора ножом и попытался скрыться, но его оперативно задержала Росгвардия. Губернатору провели операцию, он находился в тяжёлом состоянии. Вечером следующего дня Чибиса доставили в Мурманскую областную больницу на вертолёте.

18 апреля Чибис на встрече по видеосвязи рассказал президенту Владимиру Путину, что восстанавливается после ранения уже на рабочем месте.

В ходе разговора глава государства поддержал выдвижение Чибиса на пост губернатора Мурманской области на выборах в сентябре 2024 года и пожелал ему успеха.

Путин 21 марта 2019 года назначил Чибиса временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области. До этого Чибис отвечал за реализацию проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город». В единый день голосования 8 сентября 2019 года избран главой региона.