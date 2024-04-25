Москва, 25 апреля, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Некоторые фигуристы, в основном очень среднего уровня, просят о смене российского гражданства. Об этом рассказал в подкасте «Произвольная программа» на «Первом канале» исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

По его словам, таких запросов «не колоссальное количество». В тех случаях, когда семья, родители или дети фигуриста имеют паспорт другого государства, разумно говорить о поддержке решения спортсмена со стороны федерации. Особенно если это не лидер, не член сборной, в которого были вложены колоссальные средства.

«И я благодарен, что лидеры об этом не думают — в основном это запросы от очень среднего уровня спортсменов, которые считают, что раз русские не выступают — он, перейдя в другую страну, станет мировым лидером», — сказал Сихарулидзе.

Он добавил, что «немного диковато» выглядят просьбы тех спортсменов, которые не имеют иностранного паспорта, а просто хотят путём смены гражданства поучаствовать в международных соревнованиях.

Как сообщало ИА Регнум, после начала спецоперации на Украине российских спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях, в связи с чем остро встала тема смены спортивного гражданства. Так, летом 2023 года вице-чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Софья Самоделкина решила выступать за Казахстан. Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, решившие представлять Грузию, попали в число участников чемпионата Европы в Литве.