Париж, 25 апреля, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Во Франции школьник собирался совершить террористический акт во время проведения Олимпийских игр. Об этом сообщает издание Bild.

Alexis Sciard/Global Look Press

Из материала следует, что антитеррористическая прокуратура начала расследование. По версии следствия, 16-летний подросток написал в социальных сетях, что собирается сделать пояс со взрывчаткой, чтобы умереть мученической смертью.

Уточняется, что его уже задержали в одном из городов во французских Альпах. Силовики проверяют, причастен ли школьник к террористическим организациям.

Также Bild ссылается на сообщение Nouvel Obs, которое пишет, что подросток намеревался совершить теракт в деловом парижском квартале Ла-Дефанс. Известно, что при обыске в доме у его родителей обнаружили документ, в котором говорится о верности ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В материале уточняется, что на данный момент во Франции действует наивысший уровень террористической опасности. Кроме того, террористы угрожают атаками во время Чемпионата Европы по футболу, который пройдёт этим летом в Германии.

Как передавало ИА Регнум, летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские и белорусские спортсмены не смогут принять участие в параде спортсменов на церемонии открытия и в самих Играх в качестве официальных представителей своих стран, а завоёванные ими в качестве нейтральных спортсменов медали не будут учитывать ни в одной турнирной таблице.

16 апреляолимпийский огонь летних Игр — 2024 в Париже зажгли в Греции.

Вместе с тем 15 апреля в центре Парижа по призыву одного из ведущих французских профсоюзов «Всеобщей конфедерации труда» (CGT) прошла акция против тяжёлых условий труда на Олимпийских играх 2024 года.