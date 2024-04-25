Санкт-Петербург, 25 апреля, 2024, 13:50 — ИА Регнум. В центре Санкт-Петербурга автомобиль Porsche при попытке переехать не сведённый до конца Троицкий мост врезался в его раздвижную часть. Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Кадр из видео

«Сегодня ночью около 01:50 автомобиль Porsche, двигавшийся по полосе проезжей части, предназначенной для встречного движения, въехал в раздвижную часть Троицкого моста», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель с места аварии скрылся, полиция устанавливает его личность и местонахождение. Установлено, что машина была арендована.

В ведомстве уточнили, что пострадавших в результате аварии нет.

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Как передавало ИА Регнум, 21 апреля в Санкт-Петербурге грузовик со щебнем ночью врезался в ограждение. Авария произошла в Кронштадтском районе возле комплекса защитных сооружений Дамба. За рулём Skania P400 с полуприцепом находился 34-летний житель Волгоградской области. Большегруз вёз 15 тонн щебня. Водитель, не справившись с управлением, совершил наезд на силовое ограждение. В результате на дороге с обеих сторон движение оказалось заблокировано. В результате ДТП пострадавших нет.