Москва, 25 апреля, 2024, 13:53 — ИА Регнум. В Москве в своей квартире в Таганском районе на 88-м году жизни скончался чемпион СССР по футболу в составе «Динамо» Аркадий Николаев, сообщила пресс-служба футбольного клуба на своём сайте.

Официальный телеграм канал ФК «Динамо» Москва Аркадий Николаев

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким прославленного нападающего», — сказано в сообщении.

Аркадий Николаев выступал за московский клуб «Динамо» с 1959 по 1964 год, участвовал в 119 матчах и забил 20 голов. В составе «бело-голубых» Николаев стал чемпионом СССР по футболу в 1963 году, а также выигрывал золотые и бронзовые медали.

Также в 1961 году в составе «Динамо» он завоевал золото чемпионата СССР по хоккею с мячом.