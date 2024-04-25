Минск, 25 апреля, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Украина может потерять свою государственность, если Киев откажется от переговоров, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Если сейчас не пойти на переговоры, Украина с течением времени утратит свою государственность и может прекратить существование», — отметил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что Киеву нужен мир, поэтому нужно двигаться в этом направлении.

По словам Лукашенко, главе киевского режима Владимиру Зеленскому необходимо исходить из «реалистичных ожиданий».

Как передавало ИА Регнум, Кремль и МИД неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в ином случае СВО будет продолжена.

10 апреля правительство Швейцарии заявило, что в городе Бюргеншток в июне 2024 года состоится «мирная конференция» по Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия не будет участвовать в этом мероприятии. Проведение форума лишено смысла, поскольку его предполагается посвятить продвижению ультимативной «формулы Зеленского», к тому же Швейцария не может служить площадкой для миротворческого саммита — это предполагает нейтральный статус, который Швейцария утратила, подчеркнула представитель МИД РФ.

Москва готова вести переговоры по Украине, но поскольку доверять Киеву нельзя, то даже в случае начала диалога никакой паузы в ведении боевых действий не будет, отметил ранее глава МИД Сергей Лавров.

Президент России Владимир Путин 12 апреля поддержал предложение Лукашенко в случае переговоров по Украине взять за основу проект стамбульских договорённостей. Российский лидер отметил, что тогда представители киевского режима согласились на условия России, которые были в том документе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы к переговорам по Украине на основе стамбульских договорённостей. Он добавил, что с тех пор многое изменилось, в том числе в состав России вошли новые регионы, и это нельзя будет не учитывать.