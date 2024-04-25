Москва, 25 апреля, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Около 200 преподавателей системы среднего профессионального образования (СПО) Москвы пройдут обучение в сфере искусственного интеллекта. Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, это поможет им готовить студентов по IT-специальностям с учетом требований рынка.

Mos.ru Анастасия Ракова

«Спрос на IT-специалистов на рынке труда ежегодно растет, и такая тенденция будет сохраняться в будущем», — уверена Ракова. По её словам, на базе «Школы 21» в текущем году 200 преподавателей из 33 столичных колледжей пройдут обучение по использованию искусственного интеллекта в образовательном процессе.

В этих 33 сейчас готовят 18,5 тысячи IT-специалистов по девяти направлениям. «Обучение позволит преподавателям подготовить выпускников колледжей по IT-специальностям с учетом всех требований работодателей и адаптировать их к современным условиям рынка труда», — подчеркнула Анастасия Ракова.

В рамках интенсивов педагоги будут осваивать методику равноправного обучения (p2p или peer-to-peer), а также расширят знания в сфере Data Science и научатся data-driven-подходу.