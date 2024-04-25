Париж, 25 апреля, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Российские фехтовальщики не выступят на летних Олимпийских Играх в Париже, заявил президент Европейской конфедерации фехтования Джорджио Скарсо.

«К сожалению, не будет ни российских, ни белорусских спортсменов. Дата зачисления прошла», — приводит слова Скарсо агентство AFP.

По словам главы конфедерации, причина отсутствия спортсменов из России и Белоруссии неизвестна. Официального письма, объясняющего это, не поступало, добавил Скарсо.

В Люксембурге с 26 по 28 апреля в Люксембурге в городе Дифферданж состоится отборочный турнир по фехтованию, в рамках которого разыграют шесть путевок на Олимпиаду.

Как передавало ИА Регнум, в начале апреля президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что ОКР на стороне российских спортсменов, которые полностью не принимают условий Международного олимпийского комитета, выдвинутых для участия в Играх.

МОК допустил до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе 11 спортсменов из России и Белоруссии, которые прошли квалификацию на участие в Олимпиаде. Позднее МОК заявил, что участие в Играх смогут принять около 40 спортсменов из России.

Вместе с тем президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер 26 марта назвала «командой бомжей» российских спортсменов, согласившихся выступать на ОИ-2024 на условиях, выдвинутых МОК. По её мнению, выступление в нейтральном статусе было бы приемлемым только в случае таких же требований ко всем остальным участникам соревнований.

Первая ракетка России Даниил Медведев 5 апреля заявил о несогласии с утверждением Винер. Теннисист заявил, что будет рад, если у него будет возможность участвовать в Олимпиаде в Париже.

Поздняков поддержал заявление Винер. Он также раскритиковал российских теннисистов, заявив, что они мало бывают в России, заявляют, что на соревнованиях представляют только себя, а также выступают против СВО. Глава ОКР заявил, что их правильнее назвать «командой иноагентов».

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступила против критики спортсменов, согласившихся выступать на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Она заявила, что её шокировали слова Позднякова про иноагентов.

Песков 5 апреля напомнил, что президент России Владимир Путин не раз говорил, что спортсмены сами должны решать, ехать ли им на ОИ-2024. По мнению пресс-секретаря, атлеты даже в нейтральном статусе фактически будут представлять российский флаг.