Москва, 25 апреля, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Сроки визитов президента России Владимира Путина в Турцию и Китай пока не определены. Об этом 25 апреля заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE / POOL/ТАСС Президент России Владимир Путин

Говоря о планах зарубежных визитов Путина, в том числе в Турцию и Китай, Песков отметил, что все визиты будут объявляться своевременно.

«Вместе с китайскими партнёрами мы всё объявим», — уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, 17 апреля Песков сообщил, что дату личной встречи Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ещё не согласовали. Причиной стали выборы президента в России и подготовка к инаугурации главы государства.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 9 апреля информировал, что встречи Путина и председателя КНР Си Цзиньпина ожидаются в июне и октябре 2024 года на полях саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС.

Он добавил, что у лидеров наверняка будут и другие возможности, чтобы поддерживать регулярный политический диалог. Министр уточнил, что графику контактов на высшем уровне было уделено особое внимание, так как дипломатия лидеров — это центральный элемент всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия России и Китая.

В первую очередь дипломатия лидеров позволила отношениям двух стран выйти на беспрецедентно высокий уровень. Эти отношения продолжают динамично развиваться, притом что в мире сложилась очень непростая ситуация, подчеркнул Лавров.