Москва, 2 мая, 2024, 09:00 — ИА Регнум. В регионах стартовал дорожно-строительный сезон. В стране становится всё больше дорог, по которым безопасно и комфортно ездить. К более чем 88 тысячам километров автодорог, уже обновленных и построенных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», в 2024 году прибавятся еще 14,6 тысячи километров. Причем немалую часть маршрутов, которые предстоит улучшить в ближайшее время, составляют социально значимые объекты.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области Автодрога Приволжье — Екатериновка, Самарская область

«Главная цель национального проекта «Безопасные качественные дороги» — повышение качества жизни людей, поэтому в зоне особого внимания — социально значимые маршруты. Так, в этом году планируем привести к нормативам 2,5 тысячи километров участков дорожной сети, ведущих к образовательным учреждениям, 1,9 тысячи километров ― к медучреждениям, 900 километров — к спортивным объектам и 1,1 тысячи километров туристических маршрутов», — сообщил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

При этом работы ведутся и в отношении сопутствующей дорожной инфраструктуры. Для обеспечения безопасности специалисты обустроят тротуары, остановки, установят дорожные знаки, разметку, барьерные ограждения, освещение и другое.

Так, дорожники уже приступили к работам в Пензенской, Калининградской, Самарской, Саратовской, Брянской областях, Краснодарском крае, в Ингушетии, Крыму, Дагестане и многих других регионах.

Например, в Милославском районе Рязанской области будут капитально отремонтированы участок трассы Милославское — Кочуры — Воейково и автодорога через село Архангельское. Эти дороги не только связывают населенные пункты, но и входят в опорную сеть. Кроме того, здесь проходит школьный маршрут: дети из села Архангельское добираются на занятия в школу в селе Кочурово.

«Раз в неделю езжу по этому маршруту из Липецка в Рязань. Как только въезжаешь в Рязанскую область, приходится сильно сбавлять скорость. Быстро ехать просто невозможно», — поделился водитель Алексей Гриднев.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Ремонт участка трассы Милославское — Кочуры — Воейково и автодороги через Архангельское в Рязанской области

В рязанском городе Скопино капитальный ремонт стартовал на участках самых оживленных улиц: Афиногенова, Карла Маркса, Рязанской, Пушкина, Горького, а также в Чеховском проезде. Это маршруты, ведущие к электротехническому колледжу, кожно-венерологическому диспансеру и ветеринарной станции.

«У меня на Рязанской улице живет бабушка. Ей очень тяжело передвигаться самостоятельно. Мы с женой приезжаем на машине к ней, привозим продукты, лекарства. Каждая такая поездка дается с трудом, особенно в дождь — одни ямы. Хорошо, что скоро отремонтируют дорогу. Совсем другое дело будет», — отметил житель Скопино Павел Васильев.

В Самаре расширят автодорогу при подъезде к улице Владимирской. Переустройство проезжей части необходимо, чтобы в дальнейшем избежать скопления транспорта. Там же для удобства пешеходов заменят тротуары.

«Даже не верится, что за один сезон сделают столько работ, которым мы рады. Действительно, и проезжая часть, и тротуары были «разбиты». А после ремонта и водителям, и пешеходам, и местным жителям будет удобно, комфортно», — отметила местная жительница Галина Захарова.

А в Красноярском районе Самарской области стартовал капремонт участка трассы Киндяково — Висловка — Дубровка. Эта дорога, соединяющая одноименные населенные пункты, очень востребована у сельчан. Жительница деревни Висловка, общественный контролер нацпроекта Елена Матвеева пояснила, что для деревни эта дорога является единственным маршрутом в направлении поселка Светлое Поле, где находятся администрация и поликлиника.

В Тольятти после обращений жителей к местным властям улучшат Лесопарковое шоссе. «От жителей поступает очень много просьб, предложений и жалоб по данному участку дороги. Это болевая точка, которая давно назрела», — отмечал член регионального штаба Народного фронта Самарской области Станислав Бугреев.

В Крыму на сегодняшний день ведется работа почти на 20 объектах нацпроекта из плана на 2024 год. Одним из важнейших стал участок трассы Симферополь — Красноперекопск на границе с Херсонской областью. На участке с 117-го по 124-й км обновляют дорожное покрытие и обустраивают обочины. Параллельно работы идут еще на семи участках трассы.

«Особенно важно, что нацпроект реализуется с активным привлечением общественников. Для успешной и полноценной работы поддержание обратной связи с людьми, которые в свою очередь следят за реализацией нацпроекта на местах, очень важно, поскольку он влияет на качество жизни людей значимым образом», — подчеркнул председатель общественного совета при минтрансе Крыма Владислав Антонов.

Масштабный ремонт проходит и на участке трассы Белогорск — Межгорье. Это маршрут в сафари-парк «Тайган», где проживают около 60 африканских львов. Посетители парка могут наблюдать за хищниками в условиях естественной природы Крыма.

«Безусловно, нацпроект положительно влияет не только на качество поездок и путешествий, но и на уровень жизни наших граждан. Благодаря отремонтированным дорогом для сельских жителей становятся доступнее базовые социальные и другие услуги, появляются новые рабочие места, растет доход населения», — отметил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Безопасные качественные дороги» реализуется в России по решению президента Владимира Путина. Благодаря ему по всей стране строят и ремонтируют федеральные трассы, региональные дороги, искусственные сооружения: мосты, развязки, путепроводы, эстакады и другое. В городах обновляется общественный транспорт: поступают новые автобусы, троллейбусы, трамваи и электробусы.