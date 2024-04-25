Москва, 25 апреля, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в майские праздники будет работать, сообщил журналистам 25 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

В 2024 году первые майские праздники продлятся с 28 апреля (воскресенья) по 1 мая (среду), вторые — с 9 по 12 мая (с четверга по воскресенье).

«У него праздники рабочие, рабочие праздники. В любом случае это будет рабочими днями для него», — сообщил Песков.

Как передавало ИА Регнум, также пресс-секретарь президента, говоря о планах главы государства, рассказал, что ранее анонсированная поездка Владимира Путина в Якутию планируется, но точных её сроков пока нет.

Что касается зарубежных визитов главы государства, то даты поездок Владимира Путина в Китай и Турцию будут объявлены своевременно, добавил Песков.

Инаугурация Владимир Путина состоится 7 мая, рассказал ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.