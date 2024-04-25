Баку, 25 апреля, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Баку не будет поставлять оружие Украине, хотя такие просьбы и были, заявил 25 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев, слова которого приводятся на сайте азербайджанского лидера.

Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press Президент Азербайджана Ильхам Алиев

«Мы предоставили Украине гуманитарную и финансовую помощь на сумму более 30 млн евро. Мы участвуем в реконструкции города Ирпень, где проживает большая азербайджанская диаспора, и Азербайджан восстанавливает многие объекты социальной инфраструктуры. Ничего больше этого», — сказал Алиев.

По его словам, Баку не поставляет оружие в Украину, хоть об этом и просили.

«Но мы не можем — мы говорим это открыто и публично — и не будем. Гуманитарная помощь — да. Оружие — нет», — подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля президент РФ Владимир Путин на встрече с Алиевым заявил, отношения РФ и Азербайджана находятся на высоком уровне и продолжают развиваются.

Глава Азербайджана 22 апреля прилетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя приезд Алиева, подчеркнул, что Азербайджан является большим соседом, другом, партнёром и союзником России.