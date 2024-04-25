Москва, 25 апреля, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Поездка президента России Владимира Путина в Якутию планируется, точных сроков нет, заявил 25 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ITAR-TASS

«Она (поездка Путина в Якутию) состоится, она планируется. Пока точных сроков нет, мы сообщим», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта на встрече с победителями конкурса «Лидеры России», обращаясь к мэру Якутска Евгению Григорьеву, победителю конкурса 2019 года, Путин сказал, что в ближайшее время обязательно приедет, «как договорились». Также он рассказал, что договорился побеседовать с главой Якутии по плану развития республики.

Ранее Владимир Путин сравнил свой рабочий график с водопадом, который «льёт бесконечно». Президент добавил, что его жизнь насыщена бесконечным потоком событий и дел и порой он ощущает себя в постоянном потоке событий.

Президент поделился, что даже когда остаётся с близкими, старается делать вид, что «всё нормально, мы отдыхаем».