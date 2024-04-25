Москва, 25 апреля, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Москва сожалеет, что власти Армении продолжают допускать безосновательную публичную критику в адрес Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявила 25 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ministry of Defence of the Russi/Global Look Press

«Мы сожалеем, что власти Армении продолжают допускать публичную критику в адрес ОДКБ. И не просто критику, критиковать можно, но (критику) безосновательную», — заявила Захарова на брифинге.

При этом дипломат подчеркнула, что руководство секретариата ОДКБ публично подтвердило сохранение всех обязательств в отношении Армении в полном соответствии с уставными целями и принципами организации.

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна «заморозила» участие в ОДКБ. По его словам, организация якобы не выполнила условия договора в отношении Еревана.

Однако в секретариате ОДКБ заявили, что не получали заявлений о приостановке членства Армении в организации, предположив, что, возможно, речь шла о неучастии республики в ряде мероприятий в последнее время.

В МИД России заявили, что Москва исходит из того, что Армения продолжит оставаться полноправным членом Организации Договора о коллективной безопасности. При этом в ведомстве констатировали снижение динамики участия Еревана в мероприятиях организации, что явно не отвечает интересам армянского народа.