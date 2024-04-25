Минск, 25 апреля, 2024, 13:03 — ИА Регнум. В конфликте на территории Украины сложилось патовая ситуация, и для Запада наступил удобный момент, чтобы согласиться на «ничью» с Россией, заявил 25 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Станислав Красильников/РИА Новости

В противном случае дело закончится прекращением существования Украины, сказал Лукашенко в своём выступлении на Всебелорусском народном собрании.

«Образовался некий цугцванг — ни они, украинцы, ни россияне… Да, движение есть, но не то движение, которого бы хотелось. Патовая ситуация», — цитирует Лукашенко белорусское информагентство «БелТА».

Наступил удобный момент для начала мирных переговоров, и начать диалог можно было бы со стамбульских договорённостей весны 2022 года, хотя итоговые условия договора теперь, конечно, изменятся, сказал президент Белоруссии.

«Все военные, руководители спецслужб Запада, политики и руководители государств уже публично говорят о том, что нельзя допустить победы Путина. Если вы настаиваете, что нельзя, то это момент для переговоров. Сыграйте вничью на этом этапе», — заявил Лукашенко.

Он также отметил, что выдвижение нереализуемых проектов вроде «формулы Зеленского» бессмысленно, а военные и все остальные жители Украины устали от боевых действий, что подтверждается в том числе массовым бегством граждан этой страны за рубеж.

За главой киевского режима Владимиром Зеленским, который «хочет воевать до последнего украинца», стоят США и НАТО, но если сейчас не пойти на переговоры, Украина утратит государственность и может прекратить существование, добавил Лукашенко.

Как передавало ИА Регнум, Кремль и МИД неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в ином случае СВО будет продолжена.

10 апреля правительство Швейцарии заявило, что в городе Бюргеншток в июне 2024 года состоится «мирная конференция» по Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия не будет участвовать в этом мероприятии. Проведение форума лишено смысла, поскольку его предполагается посвятить продвижению ультимативной «формулы Зеленского», к тому же Швейцария не может служить площадкой для миротворческого саммита — это предполагает нейтральный статус, который Швейцария утратила, подчеркнула представитель МИД РФ.

Москва готова вести переговоры по Украине, но поскольку доверять Киеву нельзя, то даже в случае начала диалога никакой паузы в ведении боевых действий не будет, отметил ранее глава МИД Сергей Лавров.