* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 25 апреля, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Скорее всего, сбежавший из России юморист Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) будет пытаться идти до конца, чтобы снять с себя статус иностранного агента. Такое мнение 25 апреля корреспонденту ИА Регнум высказал общественный деятель Вадим Манукян, комментируя подачу артистом кассационной жалобы в суд на отказ исключить его из реестра иноагентов.

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Манукян считает, что Галкин будет пытаться снять с себя этот статус, так как иноагентам всё сложнее зарабатывать в России и законодательство в этой сфере постепенно ужесточается. Он предположил, что в скором времени иноагентам может быть полностью перекрыта возможность зарабатывать в РФ.

Ещё одной причиной Манукян назвал имущество, которым шоумен владеет на территории России. Он отметил, что к иноагентам возникает много вопросов: какой деятельностью они занимаются за рубежом, помогают ли врагу. Галкин не хочет иметь этот статус, чтобы не потерять всё, что у него есть в России, добавил общественный деятель.

«Сначала иноагенты даже гордились этим статусом, заявляя, что это является каким-то признанием. Сегодня ситуация изменилась. Они поняли, что это вовсе не признание. Бравада прошлых лет сошла, статус иноагента для них уже не является какой-то заслугой. Они понимают, что это обременение, которое для них стало непосильной ношей», — подчеркнул Манукян.

Он напомнил, что в настоящее время Галкин проживает за рубежом и ведёт там достаточно активную деятельность. Поэтому сложно представить, что его могут исключить из реестра иностранных агентов. Манукян считает, что у судов и Минюста РФ есть достаточные основания для того, чтобы не снимать с Галкина этот статус, так как нет квалифицирующих признаков того, что он вышел из-под иностранного влияния.

Как передавало ИА Регнум, на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы появилась информация о том, что Галкин подал кассационную жалобу в суд на отказ исключить его из реестра иностранных агентов.

Ранее Галкин пытался через суд оспорить решение Минюста о включении его в список иноагентов, но Замоскворецкий суд Москвы его исковые требования отклонил.

Галкин и Алла Пугачёва уехали из России после начала специальной военной операции на Украине. Сначала они обосновались в Израиле, но уехали оттуда, когда там начались боевые действия. В Израиле, ЕС и США Галкин на концертах выступал с резкой критикой в адрес России, спецоперации и коллег-патриотов.

В сентябре 2022 года Минюст включил Галкина в реестр физических лиц — иноагентов. В обосновании этого решения Минюст указал осуществление артистом политической деятельности, а в сведениях об иностранных источниках — Украина.

Комик не раз выступал с антироссийскими заявлениями и игнорировал преступления украинских военных, при этом продолжая зарабатывать на русскоязычной аудитории.

Позднее Галкин потребовал удалить из Сети свои шутки про СВО и Россию. Причиной стало сильное падение спроса на выступления артиста за границей. Комик рассчитывает таким образом вернуть утерянные позиции, так как сейчас его концерты не пользуются тем спросом, который был ранее, и залы остаются полупустыми.

Фонд защиты национального исторического наследия предложил ввести конфискацию в пользу государства имущества физилиц-иноагентов и лиц, дискредитирующих Вооруженные силы России.