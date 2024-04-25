Москва, 25 апреля, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Учебный профиль Сферум в VK Мессенджере будет предустановлен на ноутбуки ICL Techno, поставляемые в российские образовательные организации в рамках федеральных проектов «Цифровая образовательная среда» и «Современная школа» нацпроекта «Образование». Об этом рассказали в пресс-службе VK.

Егор Алеев/ТАСС

Соответствующий меморандум о сотрудничестве заключили ICL Techno и ООО «Компания ВК». Как рассказали в компании, его цель — совместное развитие в сфере образовательных проектов и цифровых технологий. Стороны на паритетных началах объединят свои усилия и интеллектуальный потенциал, а также организационные, технические и административные ресурсы и возможности.

Предполагается, что в 2024 году в школы более 40 регионов РФ будет поставлено свыше 50 тысяч ноутбуков ICL Techno с предустановленным учебным профилем.

«Образовательная сфера — одно из приоритетных направлений для нашей компании. В рамках нацпроекта «Образование» в школы поставляются ноутбуки ICL, а сотрудничество с таким партнером как «Компания ВК» позволяет создавать синергию, которая будет формировать качественную и безопасную образовательную среду для наших детей», — рассказалкоммерческий директор ICL Techno Ильдар Вагизов.

При этом, как отметил вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов, Сферум в VK создан специально для учебного процесса и развивается с учетом пожеланий пользователей — педагогов, учащихся и их родителей. Предустановка сервиса на ноутбуки, поставляемые в школы по нацпроекту «Образование», поможет в решении стратегической задачи идти в ногу со временем и выстраивать цифровую среду в отечественном образовании, добавил он.

Учебный профиль Сферум в VK Мессенджере — российский информационно-коммуникационный сервис, предназначенный для образовательных целей и общения учителей, школьников и родителей в едином и защищенном образовательном пространстве. Учебный профиль Сферум является дополнительным цифровым инструментом, который помогает сделать традиционное образование более эффективным и современным, но при этом не заменяет его. В учебном профиле можно переписываться в чатах, совершать онлайн-звонки, обмениваться учебными материалами: файлами, фото и видео размером до 4 ГБ и проводить опросы.

Как сообщало ИА Регнум, количество пользователей учебного профиля Сферум в VK Мессенджере по итогам 2023 года превысило 20 млн педагогов, учащихся и родителей. Так, число педагогов, зарегистрированных в Сферуме, увеличилось за прошедший год в 2,5 раза и составило более 2 млн, а число учащихся выросло вдвое — до 10,8 млн.

В 2023 году Сферум запустил бесплатный онлайн-курс для педагогов «Учебный профиль Сферум в VK Мессенджере: решение образовательных задач с использованием сервиса». Курс разработали при поддержке Министерства просвещения.