Москва, 25 апреля, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Парк «Зарядье» приглашает посетителей на выставку «Технологии Победы». Об этом сообщила пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина.

Пресс-служба Департамента культуры города Москва

«Посетители смогут узнать историю создания легендарного танка Т-34 и посмотреть фильм о ней, а также почувствовать себя инженерами, работая с чертежами в формате 3D-проектирования», — анонсировали в мэрии.

Пресс-служба уточнила, что на выставке работает шесть интерактивных зон. О проектировании танка посетителям расскажут в зоне «Конструкторское бюро». Погрузиться в процесс его сборки поможет зона «Производство».

«Познакомиться с результатами реальных испытаний брони и размещением команды Т-34 можно в зоне «Полигон». Узнать об историческом контексте и наследии отечественных технических достижений можно с помощью мультимедийных инсталляций и архивной проектной документации, которую покажут впервые», — отметили в мэрии.

Как передавало ИА Регнум, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в майские праздники парковка в городе будет бесплатной. Он уточнил, это коснётся всех без исключения улиц 29 и 30 апреля, а также 1,9,10 и 11 мая.

Кроме того, градоначальник сообщил, чтов столице начали проводить подготовку к Параду на День Победы. 23 апреля из-за тренировки военной техники была изменена схема движения автомобильного транспорта в Тверском районе.

Министерство обороны России сообщило о начале передислокации в Москву военной техники, которая будет участвовать в параде Победы.

Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что в параде Победы в Москве примут участие более девяти тысяч человек, а также 75 единиц военной техники и авиация.