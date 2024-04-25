Москва, 25 апреля, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Практика действий как США, так и европейских стран в организации военных поставок в Киев понятна — если они начинают говорить о каких-то видах вооружения предметно, значит, эти поставки уже осуществлены, заявил 25 апреля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Так он ответил на просьбу прокомментировать тайную поставку Вашингтоном дальнобойных ракет ATACMS, осуществлённую в марте 2024 года.

США поставляют Украине всё более дальнобойное оружие, но это не изменит исход специальной военной операции и лишь увеличит число проблем самой Украины, отметил Песков.

«США напрямую вовлечены в этот конфликт. Они идут по дороге повышения дальности работы систем вооружений, которые они поставляют. Это не сможет изменить принципиально исход специальной военной операции, мы добьёмся своего, но это доставит больше проблем самой Украине», — сказал пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, 24 апреля президент США Джозеф Байден подписал утверждённые парламентом страны законы о предоставлении военной помощи Украине и Израилю. Вашингтон возобновит военные поставки Киеву «уже в ближайшие часы», заявил он.

При этом дальнобойные ракеты были переданы Киеву ещё в марте. По данным агентства Reuters, 17 апреля ВСУ применили ATACMS, в том числе для нанесения ударов по российскому аэродрому в Крыму. Непубличную передачу ракет подтвердил и Госдеп.

Ранее президент России Владимир Путин называл большой ошибкой Вашингтона поставки Киеву ракет ATACMS. Это решение не изменит ситуацию на линии соприкосновения и лишь продлит агонию киевского режима, подчёркивал глава государства.

США, не замечая многочисленных атак ВСУ на гражданские объекты, цинично заверяют, что Киев обещал не применять американские ракеты ATACMS для ударов по России, но это ложь, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. У США не выйдет выбраться сухими «из жуткого болота, впитавшего кровь простых солдат», подчеркнул он.