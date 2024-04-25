Москва, 25 апреля, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Строительство объектов, которое курировал бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, продолжится. Об этом 25 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Oleg Spiridonov/Global Look Press

«Те контракты, которые начаты, будут продолжаться. По деталям не могу сказать», — ответил Песков журналистам.

Как сообщало ИА Регнум, правоохранители задержали Иванова на рабочем месте вечером 23 апреля. На следующее утро Басманный суд Москвы арестовал заместителя министра до 23 июня. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Речь идёт о незаконном вознаграждении в размере не менее 1 млн рублей, Иванову грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, Иванов, вступив в преступный сговор, получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Свою вину он не признал.

В коррупционном деле Иванова фигурируют ещё два человека. Это предприниматель Сергей Бородин и соучредитель «Олимпситистрой» Александр Фомин. Они также арестованы по решению суда.

Иванова поместили в СИЗО «Лефортово». Министр обороны Сергей Шойгу отстранил своего заместителя от должности, сообщил источник в военном ведомстве.

Иванов был назначен заместителем министра обороны в мае 2016 года. Он курировал вопросы, связанные с управлением имуществом, расквартированием войск, жилищным и медицинским обеспечение ВС России, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов Минобороны.