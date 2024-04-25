Омск, 25 апреля, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Крупный пожар на ёмкостях с нефтепродуктами в Омске полностью ликвидировали, сообщило 25 апреля МЧС.

Кадр из видео

«Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Омске», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее МЧС проинформировало о ликвидации открытого горения на объекте.

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Как передавало ИА Регнум, утром 25 апреля в Омске загорелись три ёмкости с нефтепродуктами, каждая объёмом 200 литров. На месте возгорания работали 58 специалистов и 15 единиц техники. К тушению были привлечены два пожарных поезда. Позднее МЧС сообщило, что пожар локализовали на площади 1000 квадратных метров.

Прокуратура Советского округа Омска по факту возгорания ёмкостей с нефтепродуктами проводит проверку, сообщила пресс-служба ведомства.

«Предварительно установлено, что сегодня около 12 часов на территории производственной площадки предприятия по адресу ул. Красноярский тракт, 103/1 в Советском округе г. Омска во время проведения работ по перекачке растворителя произошло возгорание ёмкостей с горючим веществом», — сказано в сообщении ведомства.

В результате происшествия пострадавших не было, отметила пресс-служба прокуратуры. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований пожарной безопасности и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования, сказано также в сообщении.