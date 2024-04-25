Москва, 25 апреля, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Посольство России направило ноту в турецкий МИД по поводу транзита российских туристов в Латинскую Америку, заявила 25 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Jochen Eckel/Global Look Press

По информации генконсульства РФ в Стамбуле, пояснила она, отказы авиакомпании Turkish Airlines в посадке на рейсы из Стамбула в страны Латинской Америки россиянам связаны с введёнными этими странами правилами въезда на их территорию.

«Нота, направленная посольством в МИД Турции по этому поводу, по подтверждению турецкой стороны внимательно изучается», — добавила Захарова на брифинге.

Как передавало ИА Регнум, в марте генеральное консульство России в Стамбуле сообщало, что участились случаи отказов, в том числе россиянам, в посадке на рейсы авиакомпании Turkish Airlines при транзитном перелёте через Стамбул в страны Латинской Америки.

Отмечалось, что на рейсы не допускали пассажиров по ряду причин, среди которых отсутствие багажа, неготовность дать чёткие ответы на поставленные вопросы относительно целей поездки, наличие различий между датами авиарейсов и датами бронирования гостиницы.

Посольство России в Анкаре 23 апреля рекомендовало гражданам РФ воздержаться от использования авиакомпании Turkish Airlines, а МИД заявил, что ждёт от Турции объяснения ситуации с транзитом россиян в Латинскую Америку.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что у России и Турции конструктивные и дружественные отношения, которые позволят урегулировать возникшие проблемы.

Позднее заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков уточнил, что россиян не пускают на рейсы авиакомпании Turkish Airlines по причине давления со стороны США.