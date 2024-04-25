Москва, 25 апреля, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Глава Минстроя России Ирек Файзуллин прибыл в Курганскую область, чтобы оценить проводимые в регионе работы по ликвидации последствий ЧС и мероприятия по организации восстановления жилья. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба Минстрой России в Telegram-канале.

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По поручению президента России Владимира Путина Файзуллин продолжает работу в регионах, пострадавших от паводка.

Совместно с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым министр осмотрел улицы и жилые дома, а также зоны подтопления в селе Кетово. Всего в Кетовском муниципальном округе подтоплено 939 домов. Файзуллин также посетил пострадавшие от паводка жилые микрорайоны и инфраструктурные объекты в Кургане, где с начала паводкового периода подтоплено 1045 домов.

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Уточняется, что во всех пострадавших от паводка муниципалитетах региона была организована работа комиссий по оценке ущерба от паводка, нанесённого жилью. Было обследовано 33 домовладения. В случае необходимости для усиления работы численность комиссий увеличат. Для мониторинга паводковой ситуации в регионе специалисты используют аэросъемку с квадрокоптера. Глава Минстроя России ознакомился с процессом мониторинга и текущей паводковой обстановкой.

«Комиссии продолжают осмотр домов, пострадавших от подтоплений. Наша задача — оперативно организовать работу по восстановлению жилья, чтобы каждый мог вернуться в свой дом», — приводит пресс-служба слова Файзуллина.

Как передавало ИА Регнум, президент Владимир Путин 24 апреля в ходе совещания по ликвидации последствий паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях заявил, что жители пострадавших от паводков российских регионов должны получить всю необходимую поддержку, в том числе денежные выплаты, властям следует ответить на все жалобы и обращения граждан. Глава государства поручил детально оценить и при необходимости скорректировать размеры компенсационных выплат пострадавшим от чрезвычайной ситуации. В этом деле нужен единый и справедливый подход, не зависящий от бюджетной обеспеченности регионов, добавил Путин.

Также глава государства поручил постоянно контролировать эпидемиологическую и санитарную ситуацию в столкнувшихся с паводками регионах и не допускать спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости. Пострадавшие люди должны своевременно получать медицинскую и правовую помощь, добавил он.

Путин также поручил отменить перечень имущества, за утрату которого предусмотрены компенсации, и выплачивать средства за любые утраченные вещи. Он назвал ерундой сопоставление утраченных вещей, например, стиральных машин, со списком.

Вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой он поручил как можно скорее организовать отдых детей на период майских праздников. В случаях других ЧС такая работа проводилась, напомнил он.

В ходе совещания по ликвидации последствий паводков глава МЧС Александр Куренков доложил главе государства, что в Оренбургской области выплаты получили 46 тыс. человек из более чем 400 тыс. подавших заявления. В Курганской области из 15 тыс. заявителей получили выплаты 1,5 тыс. человек, а в Тюменской области 87 семей при 320 поданных заявках. Президент России обратил внимание на небольшой процент заявителей, получивших выплаты в пострадавших от паводков регионах, и призвал наладить работу с людьми.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков проинформировал, что в регионе общий ущерб от паводков может составить от 4 млрд до 9 млрд рублей.

Минздрав России 23 апреля сообщил, что из-за последствий паводков в Курганской области более 330 человек получили медицинскую помощь, из них 85 госпитализированы.

В пресс-службе правительства Курганской области 22 апреля сообщили, что уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился до отметки 988 см.

Шумков 21 апреля сообщил, что уровень воды в Кургане стабилизировался и пошёл на спад. Он подчеркнул, что на данный момент основной задачей является поддержание дамбы до снижения уровня воды ниже опасного.