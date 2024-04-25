Вашингтон, 25 апреля, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Власти США в третий раз подряд не позволили российским дипломатам возложить венки к памятной табличке, посвящённой исторической встрече советских и американских войск на берегах реки Эльба в 1945 году. Об этом посол России Анатолий Антонов сообщил журналистам 25 апреля, в годовщину события.

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«Третий год подряд посольству запрещают провести церемонию возложения венков к памятной табличке «Дух Эльбы» на Арлингтонском национальном кладбище в Вашингтоне», — отметил дипломат и напомнил, что в церемонии участвовали дипломаты из стран СНГ.

По словам Антонова, в 1945 году у Советского Союза и США были совершенно разные представления об устройстве жизни, но две страны смогли преодолеть «обиды и комплексы» в условиях нависшей над миром угрозы коричневой чумы.

Повторения прежних ошибок допустить нельзя, подчеркнул он и выразил надежду, что в Вашингтоне всё же вспомнят заветы героического поколения и осознают важность «Духа Эльбы».

Памятную плиту с изображением советских и американских военных, пожимающих друг другу руки на мосту через Эльбу, установили на Арлингтонском кладбище в апреле 1995 года, когда со дня исторической встречи прошло 50 лет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Минобороны России опубликовало неизвестные документы о встрече на Эльбе, увенчавшей разгром нацистской Германии. Среди них есть документы, раскрывающие взаимодействие СССР с англо-американскими союзниками в сфере экономики и политики, в частности о программе северных конвоев по программе ленд-лиза.