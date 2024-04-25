* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 25 апреля, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Сбежавший из России юморист Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) подал кассационную жалобу в суд на отказ исключить его из реестра иностранных агентов. Об этом сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Подана кассационная жалоба по гражданскому административному делу Галкина М. А.», — говорится в электронной базе.

Как сообщало ИА Регнум, Галкин и Алла Пугачёва улетели из России после начала специальной военной операции на Украине. Сначала они обосновались в Израиле, но уехали оттуда, когда там начались боевые действия. В Израиле, ЕС и США Галкин на концертах выступал с резкой критикой в адрес России, СВО и коллег-патриотов.

В сентябре 2022 года Минюст включил Галкина в реестр физических лиц — иноагентов. В обосновании этого решения Минюст указал осуществление артистом политической деятельности, а в сведениях об иностранных источниках — Украина.

Комик не раз выступал с антироссийскими заявлениями и игнорировал преступления украинских военных, при этом продолжая зарабатывать на русскоязычной аудитории.

Позднее Галкин потребовал удалить из Сети свои шутки про СВО и Россию. Причиной стало сильное падение спроса на выступления артиста за границей. Комик рассчитывает таким образом вернуть утерянные позиции, так как сейчас его концерты не пользуются тем спросом, который был ранее, и залы остаются полупустыми.

Также Галкин пытался через суд оспорить решение Минюста о включении его в список иноагентов, но Замоскворецкий суд Москвы его исковые требования отклонил.