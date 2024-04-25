Москва, 25 апреля, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Мошенники на четверть миллиона обманули москвича, который хотел стать бойцом отряда специального назначения «Ахмат». Мужчину убедили, что благодаря этим деньгам он быстрее оформит необходимые для зачисления документы. Сообщил источник ИА Регнум.

Илья Питалев/РИА Новости

16 апреля в полицию обратился 26-летний москвич Иван С., он рассказал, что около двух месяцев назад познакомился в мобильной игре с мужчиной по имени Умар. Новый знакомый похвастался, что работает в военной сфере и якобы непосредственно курирует подразделение «13-й полк Ахмата». Мужчины разговорились и решили созвониться. Иван рассказал, что ищет для себя подработку. Умар предложил решить вопрос новоиспечённому товарищу и взять его в качестве помощника в управлении личным составом полка. Но «военный» объяснил, что для начала нужно оформить все необходимые документы и справки, а для этого нужны деньги, порядка 250 000 рублей. Умар пообещал, что после оформления всех бумаг бухгалтерия вернёт Ивану все потраченные средства. Москвич согласился и перевёл деньги на банковскую карту по указанному Умаром номеру телефона.

Через некоторое время Иван решил почитать в интернете о «13-м полке Ахмат», но не смог найти никакой информации об этом подразделении. Так москвич понял, что стал жертвой мошенников. Молодой человек решил самостоятельно найти мошенника Умара. В Сети он смог выяснить настоящее имя обманувшего его мужчины, а также владельца карты, на которую его убедили отправить деньги. С этими данными он отправился в полицию.

«Поступило заявление от 26-летнего жителя Москвы о том, что неустановленное лицо ввело его в заблуждение и убедило отправить на неизвестную банковскую карту денежные средства в размере 247 800 рублей», — рассказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Сейчас полиция устанавливает личности и место нахождения подозреваемых. По данным оперативников, настоящее имя «Умара» — Имран Дадашев, а банковская карта, на которую были отправлены деньги, оформлена на Рустама Мельникова. Ранее последний уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мошенники заставили жену участника СВО сбежать от родных и взять в кредит 1,5 миллиона рублей. Полиция нашла её, когда она оформляла второй заём.