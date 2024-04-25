Париж, 25 апреля, 2024, 11:38 — ИА Регнум. В Париже в ночь на 25 апреля с мельницы знаменитого кабаре «Мулен Руж» обрушились лопасти. В результате происшествия пострадавших нет, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на пожарных города.

Кадр из видео

В материале уточняется, что крылья упали в районе двух-трёх часов ночи на проезжую часть. При этом они задели вывеску с названием кабаре. В результате вместе с крыльями на землю упали и несколько букв.

«Причина этого падения на данный момент неизвестна. Руководство «Мулен Руж» исключило какие-либо злонамеренные действия», — сообщает телеканал.

На место происшествия прибыли правоохранители. Вокруг установили периметр безопасности. Специалисты вывезли рухнувшие крылья мельницы.

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Вместе с тем, по данным СМИ, на ужин-шоу, запланированный в кабаре на вечер четверга, 25 апреля, можно забронировать билеты.

Сообщается, что ранее единственной серьёзной аварией в «Мулен Руж» был пожар, возникший в результате строительных работ в 1915 году. По данным кабаре, его пришлось закрыть на девять лет.

6 октября 2024 года знаменитому кабаре исполнится 135 лет.

Как передавало ИА Регнум, французский журнал Marianne сообщал, что Эйфелева башня заржавела и нуждается в капитальном ремонте, но вместо этого её покрасят за 60 млн евро в преддверии Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Конфиденциальные отчёты экспертов, на которые ссылается Marianne, говорят о том, что башня находится в плачевном состоянии и изъедена ржавчиной.

Кроме того, в 2022 году мэрия парижа подготовила план экономии электроэнергии, включающий сокращение часов подсветки Эйфелевой башни.