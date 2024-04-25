Москва, 25 апреля, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Сеть АЗС «Газпромнефть» первой среди участников топливного рынка внедрила полностью цифровой способ оплаты товаров магазина на заправочной станции. Автомобилисты могут использовать мобильное приложение вместо кассы.

«Газпромнефть» Сеть АЗС «Газпромнефть» запустила оплату товаров магазина через приложение

Новая функция, вместе с другими возможностями приложения «АЗС Газпромнефть», позволяет совершать покупки на АЗС быстрее и полностью самостоятельно. На сегодняшний день такой способ оплаты доступен на более 300 АЗС в центральных регионах России.

«Каждый второй наш клиент заезжает на АЗС «Газпромнефть» не только для заправки автомобиля, но, и чтобы купить нужные товары в дорогу», — прокомментировал директор по региональным продажам «Газпром нефти» Дмитрий Шепельский. Он добавил, что каждый второй клиент сети использует мобильное приложение. «Новый инструмент позволит нам повысить скорость обслуживания клиентов и формировать для автолюбителей более персонализированные предложения», — отметил Дмитрий Шепельский.

Клиенты сети АЗС могут выбрать нужные товары в магазине, отсканировать их штрих-коды с помощью мобильного приложения и оплатить покупки, выбрав предпочтительный способ. Чек о покупке будет отправлен автоматически на электронную почту, указанную в профиле пользователя.