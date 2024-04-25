Сеть АЗС «Газпромнефть» запустила оплату товаров магазина через приложение
Москва, 25 апреля, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Сеть АЗС «Газпромнефть» первой среди участников топливного рынка внедрила полностью цифровой способ оплаты товаров магазина на заправочной станции. Автомобилисты могут использовать мобильное приложение вместо кассы.
Новая функция, вместе с другими возможностями приложения «АЗС Газпромнефть», позволяет совершать покупки на АЗС быстрее и полностью самостоятельно. На сегодняшний день такой способ оплаты доступен на более 300 АЗС в центральных регионах России.
«Каждый второй наш клиент заезжает на АЗС «Газпромнефть» не только для заправки автомобиля, но, и чтобы купить нужные товары в дорогу», — прокомментировал директор по региональным продажам «Газпром нефти» Дмитрий Шепельский. Он добавил, что каждый второй клиент сети использует мобильное приложение. «Новый инструмент позволит нам повысить скорость обслуживания клиентов и формировать для автолюбителей более персонализированные предложения», — отметил Дмитрий Шепельский.
Клиенты сети АЗС могут выбрать нужные товары в магазине, отсканировать их штрих-коды с помощью мобильного приложения и оплатить покупки, выбрав предпочтительный способ. Чек о покупке будет отправлен автоматически на электронную почту, указанную в профиле пользователя.