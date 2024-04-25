Омск, 25 апреля, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Открытое горение ёмкостей с нефтепродуктами в Омске ликвидировали. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба МЧС.

Кадр из видео

«Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в Омске», — говорится в сообщении.

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Как передавало ИА Регнум, утром 25 апреля в Омске загорелись три ёмкости с нефтепродуктами, каждая объёмом 200 литров. На месте возгорания работали 58 специалистов и 15 единиц техники. К тушению были привлечены два пожарных поезда.

Позднее в МЧС сообщили, что пожар локализовали на площади 1000 квадратных метров.