В Омске ликвидировали открытое горение ёмкостей с нефтепродуктами
Омск, 25 апреля, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Открытое горение ёмкостей с нефтепродуктами в Омске ликвидировали. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба МЧС.
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«Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в Омске», — говорится в сообщении.
Как передавало ИА Регнум, утром 25 апреля в Омске загорелись три ёмкости с нефтепродуктами, каждая объёмом 200 литров. На месте возгорания работали 58 специалистов и 15 единиц техники. К тушению были привлечены два пожарных поезда.
Позднее в МЧС сообщили, что пожар локализовали на площади 1000 квадратных метров.