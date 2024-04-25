Минск, 25 апреля, 2024, 11:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы России создали мощные резервы в зоне специальной военной операции, заявил 25 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Они (Вооружённые силы России) создали приличные резервы в живой силе и технике», — сказал Лукашенко.

По его словам, сейчас на фронте каждая российская бригада «имеет резервы как минимум в виде полка, то есть, если стоит на фронте бригада, то в тылу у нее развернут полк, вооружённый самым современным оружием».

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля Лукашенко заявил, что киевскому режиму следует осознать, что Россия даст десятикратный ответ на атаки по её территории с применением беспилотников. Он добавил, что такие провокации, за которыми последует «разжигание огня», никому не нужны.

Лукашенко в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным 11 апреля заявил, что если Минск может сыграть какую-то роль в мирном процессе по Украине, то всегда будет рядом с Россией. Президент Белоруссии также отметил, что поддерживает мирное урегулирование конфликта, от которого Россия никогда не отказывалась.