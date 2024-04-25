Москва, 25 апреля, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Фирма Александра Фомина, третьего фигуранта по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, в 2022 году увеличила чистую прибыль почти вдвое. Об этом 25 апреля сообщила «Газета.ru».

Кадр из видео Александр Фомин

Отмечается, что в 2021 году строительная компания получила чистую прибыль в размере 1,6 млрд рублей. В 2022 году этот показатель составил 2,8 млрд рублей.

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Как передавало ИА Регнум, Басманный суд Москвы арестовал Фомина по делу о даче взятки Иванову. По версии следствия, Фомин, находясь с Ивановым в доверительных отношениях, оказывал ему, а также второму фигуранту дела Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания.

Иванов и Бородин были взяты судом под арест 24 апреля по обвинению в крупных взятках, полученных в виде разных услуг от подрядчиков.

Столичный предприниматель, один из учредителей контрагента, чья коммерческая компания «Олимпситистрой» занимается строительством, дал обличающие показания в уголовном деле Иванова.

Сумма взятки может составить более 1 млрд рублей. Вину в совершении преступления Тимур Иванов не признал.

Министр обороны России Сергей Шойгу 24 апреля подписал приказ об отстранении Иванова с должности замглавы Минобороны.