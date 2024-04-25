Москва, 25 апреля, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Отклонение Советом Безопасности ООН поправки России к резолюции о неразмещении оружия в космосе свидетельствует о глобальном отсутствии диалога между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки. Такое мнение 25 апреля корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Lev Radin/Global Look Press Постпред России при ООН Василий Небензя

В Совете Безопасности ООН Россия наложила вето на проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе, подготовленный США и Японией.

Денисов отметил, что Совет Безопасности ООН является всего лишь площадкой для обсуждения вопросов, и в данном случае его роль минимальна.

«Это одна из очередных ситуаций, связанных с глобальным отсутствием диалога между Российской Федерацией и США. Япония же играет лишь техническую роль. В данном случае Россия, естественно, руководствуется своими основными интересами, которые изложены как в Концепции национальной безопасности, так и в Концепции внешней политики. Исходя из них, она действует совершенно оправданно. Данный проект резолюции преследовал обеспечение интересов прежде всего США. И голосовать за этот проект, который регулирует такой важный аспект, как взаимодействие в сфере безопасности в космосе, исходя из интересов противоборствующей стороны, было бы крайне странно. Поэтому действия России логичны и закономерны», — подчеркнул эксперт.

Он считает, что подобные ситуации будут возникать всё чаще и чаще, пока не будет возобновлён нормальный конструктивный диалог. В настоящий момент перспективы принятия поправок, инициированных Москвой и Пекином, крайне малы, поскольку любая резолюция со стороны России или Китая, которая бы регулировала этот вопрос, будет сталкиваться с жёсткой оппозицией США.

Как передавало ИА Регнум, подготовленный США и Японией проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе состоял из восьми пунктов, в одном из них содержался запрет на разработку ядерного оружия, созданного для вывода на орбиту, установку такого оружия на небесных телах и размещение в космическом пространстве каким-либо иным образом. При голосовании резолюцию поддержали 13 из 15 стран, Китай воздержался.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия вынужденно заблокировала проект резолюции Совбеза ООН о запрете размещения вооружений в космосе, предложенный США и Японией, из-за отказа принять поправки, инициированные Москвой и Пекином, а также по причине попыток Вашингтона через резолюцию создать новые обязательства в указанной сфере.

По словам дипломата, Россия предлагала отказаться от любого вида оружия в космосе, а не только от оружия массового уничтожения, а также речь шла о гарантиях неприменения силы или угрозы в отношении космических объектов. Захарова отметила, что принятие резолюции позволило бы США легитимизировать любые выгодные им взгляды на тему международной безопасности.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия намерена внести свой проект резолюции в СБ против размещения оружия в космосе. Проект российской резолюции будет всеобъемлющим, нацеленным на искренний запрет гонки вооружений в космическом пространстве — не посредством проводимых США процедурных манёвров, а посредством реального наполнения, уточнил он.

После того как Россия заблокировала проект резолюции по оружию в космосе, представленный США и Японией, постпред США Линда Томас-Гринфилд вспомнила про Нагасаки, указав, что это последнее место, где падала атомная бомба. Постпред США заявила «о глубокой ответственности за предотвращение бедствий войны». При этом дипломат добавила, что «Россия отказалась от этой ответственности».

На это заявление отреагировал коллега — постпред России при ООН Василий Небензя, акцентировав на том, что она, как и Япония, ни разу не назвала страну, которая её бомбила. Он добавил, что как будто ядерные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, действительно прилетели из космоса и взялись из ниоткуда.

Ранее руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН, руководитель Центра японских исследований Валерий Кистанов отмечал, что упоминание об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки без объяснения того, что их совершили США, является парадоксом.