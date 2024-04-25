Омск, 25 апреля, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Спасатели локализовали возгорание ёмкостей с нефтепродуктами в Омске, сообщили 25 апреля в МЧС России.

Кадр из видео

«В Омске специалисты МЧС России локализовали пожар на 1000 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

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Как передавало ИА Регнум, утром 25 апреля в Омске загорелись три ёмкости с нефтепродуктами, каждая объёмом по 200 литров. На месте возгорания работают 58 специалистов и 15 единиц техники. К тушению привлечены два пожарных поезда.

Накануне, 24 апреля, в посёлке Комсомольское под Симферополем при возгорании цистерн пострадали три человека. По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил технологического процесса.