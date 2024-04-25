Мелитополь, 25 апреля, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Мужчина и женщина погибли в автомобиле из-за атаки дронов в селе Новокарловка Запорожской области, сиротами остались четверо детей. Об этом 25 апреля сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Вражеские дроны нанесли атаку на село Новокарловка Пологовского района Запорожской области. В результате попадания по гражданскому автомобилю погибли мужчина и женщина, сиротами остались их четверо несовершеннолетних детей», — написал Балицкий.

Он добавил, что дал распоряжение позаботиться о детях, им оказывается социальная и психологическая помощь. На месте происшествия работают оперативные службы.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что четыре человека погибли при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль с мирными жителями в районе посёлка Мирное Запорожской области. Он добавил, что украинские военные прекрасно видели, куда и по кому били.

Ранее в тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекино в результате атаки украинского беспилотника пострадали три человека, кроме того, были повреждены пять автомобилей.