Москва, 25 апреля, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Разговоры о «закручивании гаек» в России после нападения на «Крокус Сити Холл» являются досужими домыслами и подчас разогреваются специально. Таких планов у властей нет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с гендиректором медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрием Киселёвым.

Federation Council of Russia/Global Look Press Валентина Матвиенко

Она подчеркнула, что Россия, пережившая определённый исторический опыт, долго и трудно избавлялась от последствий. Страна настроена на развитие, а возвращение к тоталитарному государству невозможно и недопустимо.

Матвиенко напомнила, что вопросы обеспечения безопасности ключевые для любого государства, тем более для России в текущих условиях. Для этого нужны в том числе и решения на законодательном уровне, но столь важные государственные решения нельзя принимать под давлением и под эмоциями.

«Мы должны создать свободные условия для развития экономики, для малого и среднего бизнеса, для творческой интеллигенции и так далее. Так что не беспокойтесь, закручивания гаек не будет», — сказала Матвиенко, отвечая на вопрос об отношении к призывам ужесточить законодательство в самых разных сферах после совершённого теракта.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин заявил 24 апреля, что расследование теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» продолжается, устанавливаются все детали нападения. Никто из участников теракта не должен уйти от справедливого возмездия, подчеркнул он.

Вечером 22 марта террористы ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и открыли огонь по людям, а затем подожгли здание. В результате погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, пострадал 551 человек. По делу о теракте арестованы 11 человек, включая четверых непосредственных исполнителей. По данным СК, организаторы атаки связаны с украинскими националистами.