Херсон, 20 ноября, 2023, 17:03 — ИА Регнум. ВСУ 17 ноября нанесли удар по ряду гражданских объектов в Херсонской области, в том числе по аэродрому, с использованием реактивной системы залпового огня HIMARS, передаёт «Царьград» со ссылкой на осведомлённые источники.

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При этом отмечается, что больше всего от удара пострадал ангар с удобрениями. В то же время повреждения получили и несколько гражданских самолётов.

По факту обстрела проводится расследование, изъяты металлические фрагменты боеприпасов для проведения экспертизы, сказано также в сообщении.

Ранее 20 ноября в Министерстве обороны сообщили, что средства противовоздушной обороны ВС РФ в минувшие сутки сбили пять беспилотников ВСУ и перехватили три снаряда РСЗО HIMARS.

9 ноября ВСУ использовали HIMARS для нанесения удара по гражданским объектам в Скадовске Херсонской области. По данным ИА Регнум, жертвами удара по частному дому стали 10 человек. Ещё один снаряд был перехвачен.