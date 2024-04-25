Ёмкости с нефтепродуктами загорелись в Омске
МЧС: в Омске горят ёмкости с нефтепродуктами, площадь составляет 500 квадратов
Омск, 25 апреля, 2024, 10:22 — ИА Регнум. В Омске горят ёмкости с нефтепродуктами, площадь пожара составляет 500 квадратных метров, сообщили 25 апреля в МЧС России.
«На Красноярском тракте (в Омске) горят три ёмкости с нефтепродуктами, каждая объёмом 200 литров», — сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, площадь пожара составляет 500 квадратных метров. На месте работают 58 специалистов и 15 единиц техники.
Как передавало ИА Регнум, 22 апреля при пожаре на заводе в Воронеже пострадали два человека, площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Отмечалось, что сотрудники МЧС вынесли из здания четыре пропановых баллона и один кислородный. Возгорание произошло в цехе по производству электрооборудования. В ликвидации пожара участвовали 13 единиц техники.