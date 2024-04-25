Москва, 25 апреля, 2024, 09:48 — ИА Регнум. Активы и счета заместителя министра обороны России Тимура Иванова, подозреваемого в получении взятки, и материальные ценности его семьи арестованы по решению суда Москвы. Об этом сообщил 25 апреля источник в правоохранительных органах.

Московские суды общей юрисдикции/РИА Новости Тимур Иванов

Он пояснил, что обеспечительные меры наложены на случай признания Иванова впоследствии виновным. Под арест попало всё, что зарегистрировано на Иванова и его жену, а также на бывших жён и пятерых детей, включая приёмных, приводит слова источника Lenta.ru.

Как сообщало ИА Регнум, правоохранители задержали Тимура Иванова на рабочем месте вечером 23 апреля. На следующее утро Басманный суд Москвы арестовал заместителя министра до 23 июня. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Речь идёт о незаконном вознаграждении в размере не менее 1 млн рублей, Иванову грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, Иванов, вступив в преступный сговор, получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Свою вину замминистра не признал.

По словам адвоката Мурада Мусаева, Иванову вменяют взятку в виде бесплатных строительно-ремонтных работ на якобы его личных объектах. Защитник опроверг слухи об обвинениях Иванова в госизмене.

В коррупционном деле Иванова фигурируют ещё два человека. Это предприниматель Сергей Бородин и соучредитель «Олимпситистрой» Александр Фомин. Они также арестованы по решению суда.

Иванова поместили в СИЗО «Лефортово». Министр обороны Сергей Шойгу отстранил своего заместителя от должности, сообщил источник в военном ведомстве.