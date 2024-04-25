Москва, 25 апреля, 2024, 09:33 — ИА Регнум. Одной из центральных тем съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который пройдет сегодня, станет кадровая политика и социальная ответственность бизнеса. Ожидается подписание нового генерального соглашения между правительством РФ, Общероссийскими объединениями профсоюзов и работодателей.

Иван Шилов ИА REGNUM «ФосАгро»

О том, что генсоглашение работодателей и профсоюзов, прежний вариант которого истек в 2023 году, будет подписано в ближайшее время, президент РФ Владимир Путин заявил на съезде Федерации независимых профсоюзов России в начале апреля. Новое соглашение будет рассчитано на 2024–2026 годы. «В числе его приоритетов — прогнозирование кадровых потребностей страны, развитие механизмов целевого обучения, популяризация рабочих профессий и повышение социальной защищенности трудящихся», — отметил Владимир Путин.

Как подчеркнул президент России, в современных условиях кадровая политика приобретает чрезвычайно важное значение. «Только там, где труд достойно оплачивается, заботятся о людях и условиях их труда, будут работать профессиональные квалифицированные кадры», — подчеркнул глава государства, выступая на съезде ФНПР.

Этим принципом уже руководствуются флагманы отечественной промышленности. Многие из них приняли участие в национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса», учрежденной РСПП по инициативе президента РФ Владимира Путина. Награды победителям вручат на съезде РСПП. Звание «Лидер ответственного бизнеса» получат компании, которые вносят наиболее значительный вклад в решение широкого круга социальных задач: развитие человеческого капитала, регионов присутствия, технологическое развитие производства. Известно, что максимальный результат среди участников показала «ФосАгро», компания получит высшую награду.

В агрохимическом холдинге «ФосАгро» уверены, что забота о каждом труженике напрямую влияет на производственные результаты. В прошлом году компания поставила производственный рекорд — 11,3 млн тонн минеральных удобрений, а в первом квартале химический гигант снова показал рост +7% и выпустил рекордные 3 млн тонн удобрений.

«Сегодня это — один из лучших работодателей в стране, рабочие места в «ФосАгро» привлекательны и конкурентоспособны. Знаю, что и отраслевой профсоюз отмечает, что работники компании ценят эту стабильность и уверенность в завтрашнем дне», — заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

За три года средняя зарплата на предприятиях группы выросла на 60%, а новая индексация на 15% в начале 2024 года стала самой большой в отечественной промышленности. Помимо этого, в компании действует гибкая система мотивации и премирования, основанная на выполнении и перевыполнении плановых производственных показателей.

Коллективные договоры «ФосАгро», по оценке профсоюзных лидеров, — лучшие в отрасли. В них закреплен широкий перечень льгот и социальных гарантий, среди которых медицинская помощь, программы оздоровления и летнего отдыха, меры поддержки ветеранов компании. На всех предприятиях функционируют бесплатные современные физкультурно-спортивные объекты, центры корпоративного питания, музейные и интерактивно-познавательные комплексы. Высоко востребована жилищная программа «ФосАгро», благодаря которой почти три тысячи семей ее работников улучшили свои жилищные условия.

«С момента создания «ФосАгро» в 2001 году забота о трудовом коллективе и всех жителях регионов присутствия была фундаментом, на котором стремительно росли производственные показатели, создавались новые и модернизировались действующие мощности, внедрялись инновации, последовательно увеличивались налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. За 10 лет компания в семь раз увеличила финансирование благотворительных и социальных проектов, и в 2022–2023 годах эта сумма превысила 25 млрд рублей. Эта комплексная работа обязательно будет продолжена», — отмечает генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.