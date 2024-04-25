Москва, 25 апреля, 2024, 09:02 — ИА Регнум. Кадры ракетного удара, нанесённого российскими военными по эшелону ВСУ на железнодорожной станции Синельниково под Днепропетровском, появились в Сети. Их публикует, в частности, «Российская газета».

Станислав Красильников/РИА Новости

ВС России нанесли удар 19 апреля. Судя по кадрам, состав был поражён авиационной ракетой класса «воздух — поверхность» или оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер».

В тот же день глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил в Telegram-канале, что в Криворожском районе повреждён объект инфраструктуры, а в Синельниково произошли разрушения.

Как сообщало ИА Регнум, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев проинформировал об ударе по городу Синельниково, где находятся отвечающая за железнодорожный узел подстанция и нефтебаза для заправки дизельных и маневренных тепловозов.

18 апреля в Днепропетровске прозвучали взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Днём позже как минимум три взрыва прогремели на фоне воздушной тревоги в Павлограде Днепропетровской области.