Черкассы, Украина, 25 апреля, 2024, 08:47 — ИА Регнум. В Черкасской области на Украине повреждён объект критической инфраструктуры, сообщил 25 апреля глава областной военной администрации Игорь Табурец.

Иван Шилов ИА Регнум

«По предварительной информации, повреждён объект критической инфраструктуры в Черкасском районе», — написал он в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, на Украине ранним утром 25 апреля на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы в Черкасской области.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда — по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.